ألمانيا وروسيا تعتزمان التقارب مجددا لحل النزاعات الدولية

تعتزم ألمانيا وروسيا التقارب من جديد من أجل حل نزاعات دولية رغم الاختلافات العميقة بين الدولتين.

وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع في منتدى حوار بطرسبرج بالقرب من مدينة بون اليوم الخميس عن استعدادهما بشكل أساسي لتحريك عملية السلام مجددا فيما يتعلق بمنطقة شرق أوكرانيا المتنازع عليها.

وقال ماس: "فقط من خلال نقاش مفتوح ومن خلال الحوار يمكننا التوصل إلى النتائج التي تساعد بلدينا حقا"، مضيفا أنه "قلما توجد قضايا ملحة في السياسة العالمية" يمكن حلها دون روسيا.

وتعهد وزير الخارجية الروسي مجددا بقمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا من أجل حل النزاع في شرق أوكرانيا، ولكنه لم يذكر موعدا محددا لذلك، إلا أنه وصف أول اجتماع استكشافي لمستشاري الشؤون الخارجية لرؤساء دول وحكومات الدول الأربعة بأنه "بناء". وأضاف لافروف أن الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الخاصة بأطراف النزاع في شرق أوكرانيا كان الأكثر إنتاجية على الإطلاق.

ويشارك ماس ولافروف في منتدى حوار بطرسبرج ببلدة كونيجسفنتر، القريبة من بون، غربي ألمانيا.

ويشارك في المنتدى الألماني-الروسي 300 مسؤول من أوساط سياسية واقتصادية وثقافية وقطاعات مجتمعية أخرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك خلالها ممثلان بارزان للحكومتين الألمانية والروسية في المنتدي مجددا منذ بداية الأزمة الأوكرانية. ويمثل ذلك إشارة على انفراجه في العلاقات الألمانية-الروسية.