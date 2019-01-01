السفير الروسي لدى واشنطن: سياسة الضغط الأمريكية في إصدار التأشيرات لن تؤتي ثمارها

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن سياسة الضغط على روسيا التي تنتهجها الولايات المتحدة في قضية التأشيرات لن تفضي إلى أية نتائج.

وأضاف أنتونوف - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه " في الأسابيع الأخيرة، واجهنا وضعا أصدرنا فيه تأشيرات للأمريكيين، بينما لم يفعلوا هم ذلك، مما يجعلنا نفكر في خطواتنا المحتملة في المستقبل".

وتابع قائلا:-"تُستخدم وسائل الإعلام لممارسة الضغط علينا ولي ذراعنا ودفعنا للمضي قدما، دون توقع نوع من المعاملة بالمثل من جانب الولايات المتحدة.. هذا ليس عدلا، ومن المستبعد أن تسفر سياسة الضغط على روسيا عن أي نتائج".

وتابع قائلا "نحن نرغب في علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، ونرغب في إيجاد وضع طبيعي فيما يتعلق بإصدار التأشيرات، وعرضنا عدة خيارات على الأمريكيين أكثر من مرة"، مشددا على ضرورة أن تتخذ واشنطن الخطوة التالية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نفت أمس تقارير إخبارية تفيد بأن موسكو ترفض منح تأشيرات دخول للمعلمين الأمريكيين، ووصفتها بالكاذبة.