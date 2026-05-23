العربية: رسائل أمريكية لإيران تحمل تهديدا باستئناف الحرب

مع تواصل مساعي إسلام آباد من أجل تقليص الفجوات بين واشنطن وطهران والتوصل لحل ينهي الحرب، أفادت مصادر قناتي «العربية/الحدث» بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، نقل رسائل أمريكية إلى طهران.

وأوضحت المصادر أن الرسائل الأمريكية تحمل تهديدًا باستئناف الحرب، فيما تضمن حل القضايا الخلافية لاحقًا إذا وافقت طهران على اتفاق.

في المقابل تحذر الرسائل من عواقب سلبية إذا رفضت إيران الاتفاق.

إلى ذلك كشفت المصادر أن وفدًا تقنيًا وقانونيًا باكستانيًا سينضم لقائد الجيش عاصم منير في طهران.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم، بأن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، التقى مع عاصم منير في طهران.

وعقد قائد الجيش الباكستاني أيضًا اجتماعات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي.

يأتي ذلك فيما أوضح مصدر إيراني رفيع لـ«العربية/الحدث» أن «ما تطرحه طهران حتى الآن غير مقبول لدى أمريكا».

كما أضاف المصدر بوقت سابق اليوم أن «ما تريده إيران هو الاتفاق على بيان مبادئ يحدد كيف ستنتهي الحرب».

وأفاد أن بلاده «ستتفاوض على القضايا الخلافية باستثناء ملف الصواريخ الباليستية». وختم مشددًا على أن «طهران تريد آلية واضحة بشأن كيفية التفاوض على القضايا الخلافية».

جاءت تلك التصريحات بعدما جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، التأكيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «أوضح خطوطه الحمراء بشكل لا لبس فيه». وقالت: «لا يمكن لطهران أبدًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب».

كما أتت مع مواصلة قائد الجيش الباكستاني مساعيه؛ من أجل تذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضي.

ولعل من أبرز العقبات التي لا تزال قائمة بين الطرفين مسألة نقل اليورانيوم عالي التخصيب والذي يقدر وزنه بنحو 440 كجم، إلى خارج إيران، ومسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز. إذ تتمسك طهران بفرض «إدارة جديدة» على الممر، وترفض إخراج اليورانيوم من أراضيها، وهو ما يعارض المطالب الأمريكية.