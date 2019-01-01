45 مليون جنيه لإنشاء موزع كهرباء في قرية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، عن بدء أعمال إنشاء موزع كهرباء للجهد المتوسط بتكلفة مالية تبلغ 45 مليون جنيه؛ وذلك بقرية "منشأة صهبرة" التابعة للوحدة المحلية "قرموط صهبرة" بمركز ديرب نجم.

جاء ذلك في بيان صحفي له اليوم الخميس، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

وأكد المحافظ، أنه تم وضع خطة مستقبلية بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة بالفعل لتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير إحتياجات المواطنين والمشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة التي تعاني من عدم إستقرار التيارالكهربائي والإنقطاع المتكرر.

كما أوضح غراب، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء عدد 5 موزعات للجهد المتوسط بمراكز "فاقوس – الزقازيق – منيا القمح – ديرب نجم" بإجمالي تكلفة مالية تبلغ 225 مليون جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق دائرة المحافظة .