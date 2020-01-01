بيع لوحة للفنان الألماني ريشتر مقابل أكثر من مليوني يورو

جرى بيع عمل مبكر للرسام الألماني جيرهارد ريشتر، في مزاد بمدينة ميونخ الألمانية، بأكثر من مليوني يورو في مزاد.

وتظهر اللوحة الزيتية التي رسمها ريشتر في عام 1968 بعنوان "كريستيانه وكيرستين" صورة بالأبيض والأسود، غير واضحة، لفتاتين صغيرتين.

ويمكن القول بأن ريشتر هو الفنان الحي الأكثر تأثيرا في ألمانيا، وواحد من أكثر الفنانين قيمة في العالم.

ووفقا لدار مزاد "كيترر كونست"، تم بيع اللوحة مقابل 625ر2 مليون يورو في مزاد أمس الجمعة، وستذهب اللوحة إلى أحد مقتني اللوحات في هونج كونج.

وفي مزاد في لندن عام 2014 على سبيل المثال، تم بيع لوحة ريشتر التجريدية "حائط" مقابل 4ر17 مليون إسترليني.

وولد ريشتر في مدينة دريسدن، وتدرب في ألمانيا الشرقية على الرسم الواقعي الكلاسيكي، وتتضمنت أعماله سلسلة من الأنواع الفنية، مثل الحياة الصامتة، والصور الشخصية، والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى أشكال مختلفة من التجريد، ويوجد مرسمه في كولونيا.