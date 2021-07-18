أرملة رئيس هايتي المغتال تعود للبلاد لحضور جنازته

عادت مارتين مويس، أرملة الرئيس الهايتي المغتال جوفينيل مويس، إلى البلاد، أمس السبت، لحضور جنازته بعد تلقيها العلاج في أحد مستشفيات ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الاتصال الهايتي، فرانز إكسانثوس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "إن السيدة الأولى مارتن مويس وصلت لتوها إلى هايتي، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس، جوفينيل مويس"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأصيبت مارتين بجروح خلال هجوم مسلح على منزلها يوم 7 يوليو الجاري، تم خلاله اغتيال زوجها رئيس هايتي، بإطلاق 12 رصاصة على جسده، دون أن يصاب حراسه بأذى.

وقد أعلنت سلطات هايتي، أنها حددت هوية 28 شخصا يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقا كولومبيا، وشخصان يحملان الجنسية الأمريكية.