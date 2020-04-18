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كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 8:59 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 8:59 ص

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1454 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 177 ألفا و 951 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2057.

كما تعافي من المرض 993 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 158 ألفا و 953 حالة.

وتلقى 13ر16 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 4ر31 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.


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