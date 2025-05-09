 البيت الأبيض: ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي


نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 10:03 م | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 10:03 م

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، لن يقوم بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في هذا الصدد ستكون مرتبطة بتقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين البلدين.

وفي سياق آخر، أكد البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد بدأ سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية مع الهند وباكستان في محاولة للحد من التوترات بين البلدين النوويين، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس ترامب يولي اهتمامًا كبيرًا للحد من التصعيد بين الهند وباكستان، حيث أن الرئيس ترامب يركز على خفض التصعيد بين الهند وباكستان في أقرب وقت ممكن.

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