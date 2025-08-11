نائب رئيس الإسماعيلي: مجلس الكومي ورط النادي في 15 قضية وديون نصف مليار

أكد فرج عمران، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، احترامه الكامل لرأي الجمعية العمومية التي أبدت رغبتها في سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، مشيرًا إلى أن النادي مرّ بظروف مالية وإدارية صعبة خلال الفترة الماضية.

قال عمران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مجلس يحيى الكومي السابق تسبب في تراكم 15 قضية على النادي، إضافة إلى وصول حجم الديون إلى نحو نصف مليار جنيه، وهو ما وضع الإسماعيلي في أزمة كبيرة.

أضاف أن المجلس الحالي تمكن من إنهاء 11 قضية كانت تخص لاعبين سابقين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء القانونية والمالية عن النادي، مؤكدًا استمرار العمل من أجل استقرار الإسماعيلي وإعادته لمكانته الطبيعية.

أشار إلى أن المجلس الحالي يعمل على حل الـ4 قضايا المتبقية على النادي، وغلق هذا الملف تمامًا، موضحًا أن الشائعات طالته إما بالوفاة أو بالاستقالة من منصبه، بهدف عدم استقرار قلعة الدراويش.