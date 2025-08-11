ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بغزة إلى 237 منذ بداية الحرب على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة فجر الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إلى 237 صحفيا.



وارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة عقب مقتل مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، وثلاثة آخرين من طاقم القناة.

ويأتي مقتل الشريف وزملائه، بعد يومين من إقرار الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة، خطة لاحتلال مدينة غزة بالكامل ضمن حرب مستمرة للشهر الـ22 على القطاع.

وأدان المكتب الإعلامي لحكومة غزة بأشد العبارات "الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي باغتيال خمسة من الصحفيين عقب قصف مباشر لخيمتهم بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأكد البيان أن "عملية الاغتيال تمت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين".

ولفت المكتب الحكومي إلى أن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف إسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفذها ويعتزم تنفيذها في غزة".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، قتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وأصيب 152 ألفا معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 2017 شخصا بينهم 100 طفل.