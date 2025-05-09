يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة من مساء غدٍ السبت، حفل ختام الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يتضمّن الحفل عرض أوبريت بعنوان "ما بين كالوسين"، تأليف وأشعار سامح عثمان، موسيقى وألحان شريف ياسر، فيديو آرت محمد المأموني، تصميم ملابس بسنت نجم، رقصات محمد ميزو، وإخراج محمد الطايع.

يعقب العرض تكريم أعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، المخرج سامح مجاهد، والكاتب والناقد يسري حسان، رئيس تحرير النشرة اليومية للمهرجان. ويُختتم الحفل بإعلان الجوائز الرسمية للمهرجان.

أقيمت فعاليات الدورة عبر الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وتحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي. وأدار الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

وشهدت الدورة عرض 27 مسرحية تمثل مختلف أقاليم مصر، منها: عائلة شكسبير، بلا أثر، اللحاد، الدخاخنجي، الوهم، البنت لسه صغيرة، كارما، ساليم، انتحار معلق، مش زي الأفلام، بائع الكتب المزورة، لعنة زيكار، ولي، علماء الطبيعة، ليلة القتلة، الموتى السائرون، في الظل، صندوق يعقوب، The Dung، قضية أنوف، نساء شكسبير، موت معلق، ماأ، قابل للحذف، أناكوندا، تريفوجا.

ويُعد مهرجان نوادي المسرح من أبرز المنصات الثقافية المعنية باكتشاف ورعاية المواهب المسرحية الشابة في مختلف المحافظات، حيث توفّر الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرّة للتجريب والتعبير المسرحي، دعمًا للعدالة الثقافية، وتعزيزًا للحراك الفني في المجتمع.