الاتحاد الأوروبي يعتزم مقاضاة الرسوم الجمركية الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم شكوى رسمية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، سواء بموجب قاعدة المعاملة بالمثل أو على واردات السيارات ومكوناتها.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيطلب رسميًا فتح مشاورات مع منظمة التجارة العالمية، بحجة أن هذه التعريفات تنتهك بوضوح القواعد الأساسية للمنظمة، قائلة: "هدفنا هو إعادة التأكيد على أهمية احترام القواعد المتفق عليها دوليًا، ولا يمكن لأي عضو في المنظمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن يتجاهلها بشكل أحادي".

بالتوازي، أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق مشاورات عامة حول قائمة من الواردات الأمريكية التي قد تخضع لتدابير مضادة، في حال فشل المفاوضات الجارية مع واشنطن في الوصول إلى حل متوازن يلغي الرسوم الأمريكية.

وتشمل هذه القائمة منتجات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو، تغطي طيفًا واسعًا من السلع الصناعية والزراعية. كما تجري المفوضية مشاورات حول قيود محتملة على بعض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، خاصة من خردة الصلب والمنتجات الكيميائية، بقيمة 4.4 مليار يورو.

ومنذ فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية ضخمة الشهر الماضي، أبدى الاتحاد الأوروبي تفضيله لمسار الحل التفاوضي، بما في ذلك خلال فترة التعليق المؤقت للرسوم التي أعلنتها واشنطن ومدتها 90 يومًا. ورغم استمرار المحادثات على المستويين السياسي والفني، يواصل الاتحاد التحضير لتدابير مضادة محتملة تحسبًا لفشل التفاوض.