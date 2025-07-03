استشهاد لبناني وإصابة 2 آخرين جراء هجوم للاحتلال جنوب بيروت

استشهد لبناني وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر غارة شنتها طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة بمنطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "غارة الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في خلدة جنوب العاصمة بيروت أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي الثامن من أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، وفق معطيات لبنانية رسمية.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 224 قتيلا و513 جريحا.