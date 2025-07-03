أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الخميس، إصابة عدد من الأشخاص في عملية طعن قرب مركز للتسوق في مدينة تامبير الفنلندية، قبل أن يتم إيقاف المشتبه به.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "الوضع لم يعد يمثل خطرا للأشخاص الآخرين. يتلقى الضحايا الإسعافات الأولية"، مشيرة إلى أنه لا يمكنها حاليا تقديم تفاصيل إضافية بما في ذلك عدد الضحايا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية "يلي" بأنه تم احتجاز شخص واحد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكشفت صحيفة "آمولهتي" المحلية أن الشخص الذي أُلقي القبض عليه رجل. ولم تعرف بعد دوافعه.

وسارعت عدة سيارات إسعاف وشرطة إلى المكان.

وأعلنت السلطات الأمنية أنها تلقت بلاغا عن حادث الطعن، وأن منطقة الحادث هي خارج مركز راتينا للتسوق.

وتقع تامبير، ثالث أكبر مدينة في فنلندا، جنوبي البلاد، على بُعد حوالي 112 ميلا شمال غرب العاصمة هلسنكي.