أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، الذي يُعد الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس.

يأتي هذا التوجه تماشيًا مع رؤية الشركة في تنظيم فعاليات عالمية، وتقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ يواكب طموحات الجمهور المصري والعربي، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية، ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

- المدينة التراثية تحتضن الفعاليات.. وتذكرتي تتولى التنظيم

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA" التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى.

وتتولى شركة "تذكرتي" تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان، وتتمتع "تذكرتي" بخبرة ضخمة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وتُعقد هذه النسخة تحت رعاية كبرى الشركات.

- استكمالًا لنجاحات سابقة ومشاركة دولية واسعة

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، حيث أثبت مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها. شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، إضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

- نجوم الغناء يتألقون في الدورة الجديدة

يُنتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم: عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي سي، ويجز، وفرقة كايروكي. هذا يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.