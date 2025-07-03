تقرير: مفاوضات جادة من الأهلي للتعاقد مع أجوستين منصور

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات جادة من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع أجوستين منصور، لاعب جواراني الباراجواياني، في الصيف الجاري.

وأكدت شبكة LVDiez الباراجوايانية أن أجوستين منصور، لاعب خط الوسط قد ينتقل إلى الدوري المصري، بعدما تلقى عرضًا من الأهلي، النادي الذي شارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأشارت الشبكة إلى أن وكلاء اللاعب الأرجنتيني، صاحب الجنسية الفلسطينية يحللون في الوقت الحالي الخطوات التالية الواجب اتخاذها، بعد تلقي عرض النادي الأهلي.

وتسمح لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لجميع الأندية بالتعاقد مع لاعبين فلسطينيين دون احتسابهم كلاعبين أجانب في قوائم الفرق، مثل موقف وسام أبو علي مع الأهلي، وحامد حمدان مع بتروجت.