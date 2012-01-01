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اعتذرت قناة النادي الأهلي، لمجلس إدارة نادي الزمالك بعدما انسحب الأخير من تهنئة الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا غاليا مساء السبت، على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي كتب البطولة العاشرة لدوري أبطال إفريقيا للفريق الأحمر.

وكان الزمالك تقدم بالتهنئة للنادي الأهلي بعد التتويج بالبطولة إلا أن أحد العاملين بالشوشيال ميديا الخاصة بالأهلي قد كتب تعليق ساخر على قائد الفريق الأبيض محمود شيكابالا، وسرعان ما سحبت إدارة الزمالك التهنئة.

وأصدرت قناة النادي الاهلي بيانا رسميا للرد على بيان نادي الزمالك .. وقالت كالتالي: «تتقدم إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة الأهلي، باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل الحب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الإفريقي العاشر».

وأضافت: «وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناءا عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله».

وأكملت الصفحة الرسمية للقناة الأهلي: «تؤكد الإدارة على فردية الحدث، وتأسف على حدوثه وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك رموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة».