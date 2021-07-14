بيلاروسيا تحسم منافسات الفروسية للتتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

واصل منتخب بيلاروسيا تصدره ترتيب منافسات التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات ، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري بعدما حسم منافسات الفروسية.

وجاء زوجي منتخب بيلاروسيا أولاديسلاو بيرازافيك وإتسينا كاتسيارينا في المركز الأول برصيد 857 نقطة بينما جاء ثنائي بولندا إيوا بيدزويسكا وماسييج كليميك في المركز الثاني برصيد 820 نقطة ، واحتل ثنائي مصر الفريق الأول سلمى أيمن ومهند طارق المركز الثالث برصيد 815 نقطة.

واحتل ثنائي منتخب مصر الفريق الثاني مريم عامر ومحمد حسام المركز 15 برصيد 782 نقطة.

وتقام بعد قليل منافسات الليزر رن وتسليم الميداليات للفائزين.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني للناشات والذي يضم سلمي أيمن أميرة قنديل و ملك خالد الجمعة الماضية فضية الفرق ، بينما حقق أمس منتخب الناشئين الذي يضم أحمد الجندي ، نور الدين كريم ، مهند طارق برونزية الفرق وحصد أحمد الجندي ذهبية منافسات الفردي.

ويشارك في البطولة 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.