صحة الأقصر تعلن رفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، واستمرار حالة الطوارئ، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور طاهر إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال، واستقرار وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، وتشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة في جميع المنشآت الصحية، وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنظيم مجموعات متفرقة من غرف الطوارئ بالمديرية والمحافظة، وفرق مرور على متاجر الأغذية واللحوم، وفرق أخرى مجهزة للمرور على المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، كما جرى تجهيز فرق الانتشار السريع واستعداد هيئة الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة.