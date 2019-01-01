إصابة شخصين بطلقات نارية في اشتباكات بقرية دنديط في الدقهلية

أُصيب اثنين في أحداث هجوم تجار أشخاص على عدد من أهالي قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمخافظة الدقهلية، حيث استقبل مستشفى ميت غمر منذ قليل "محمود ا. م. ش." ٤٠ سنة مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، و"أحمد ا. ب." ٢٢ سنة، مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر.

ودفعت إسعاف الدقهلية بـ٥ سيارات على مشارف قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية تزامنًا مع تلقيها اتصالًا بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية.

هرعت السيارات للتعامل في حال وقوع أي إصابات لنقلهم، وتقديم الإسعافات اللازمة.

وكانت حالة من الذعر والفزع قد سادت بين أهالي قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إثر سماع دوي طلقات نارية واقتحام عددًا من المنازل بالقرية.

وأكد أحد أهالي دنديط خروج الأهالي للاحتماء بنقطة شرطة دنديط عقب سماع أصوات طلقات الأعيرة النارية، مؤكدًا سقوط عدد من المصابين.