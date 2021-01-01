عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم الاثنين، "م.م.ا"، عاطل، بالسجن لمدة 5 أعوام، وتغريمه ماليًا 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة 35.5 قطعة حشيش، تزن 3.5 كيلوجرام، وذلك في القضية المُقيدة برقم 5960 لسنة 2022 جنايات مينا البصل.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من ضباط مباحث مكافحة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص وبحوزته كمية من الحشيش، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.



وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية من المخدرات على عملائه، فتم تقنين الإجراءات، وإعداد كمين له، حيث ألقي القبض عليه وبحوزته حقيبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 35.5 قطعة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء في تحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.



وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: رشدي محمد قاسم، وعبدالفتاح فريد الزارع، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الدائرة القضائية، كريم الجنادي.