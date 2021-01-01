صحة المنوفية: أكثر من 7 آلاف زيارة ميدانية خلال عام

اعلن الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، بأنه قد تم إجراء 7251 زيارة ميدانية على مدار عام كامل في الفترة من 30 يونيو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 .

أسفرت تلك الزيارات الميدانية عن غلق 1014منشأة على مدار العام بالإضافة إلى 186شكوى تم فحصها وإجراء عدد 280 معاينة على مستوى المحافظة.

اكد وكيل صحة المنوفية أنه في الفترة من يناير 2022 و حتى نهاية يونيو 2022 ، قد تم عمل3851 زيارة ميدانية أسفرت عن 1764 منشأة مطابقة و 1384 منشأة قد تم انذارها لتلافي السلبيات وغلق 321 منشأة وإجراء 182 معاينة على مستوى المحافظة و74 شكوى تم فحصها واتخاذ اللازم.

وفي نفس السياق أفاد وكيل صحة المنوفية أنَّه في إطار خطة التأمين الطبي التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك خلال الأسبوع الماضى ، تم المرور على 42مستشفى خاص على مستوى المحافظة حيث تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كما تم التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

وتابعت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.