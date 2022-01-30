الهجرة غير الشرعية: نفد الوقود لدينا وتقطعت بنا السبل وسط المحيط

"كنا حوالي 140 شخصا صعدنا على متن قارب في منتصف الليل، في حوالي الثانية فجرا".

كان دودو ديوب، السنغالي البالغ من العمر 30 عاما، يخاطر بكل شيء بخوضه رحلة محفوفة بالمخاطر مبحرا بالقارب إلى أوروبا، إذ ينبغي عليه قطع مسافة 1700 كيلومتر (1056 ميل) من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية.

هذا الطريق عبر المحيط الأطلسي تصدرعناوين الأخبار بعد أن قالت منظمة غير حكومية إن ثلاثة قوارب على متنها 300 شخص على الأقل مفقودة منذ نهاية يونيو الماضي.

سافرت إلى نقطة البداية، وهي قرية صيد نائية تسمى كافونتين في جنوب السنغال بغية التحقق.

إنه المكان الذي يبحر منه مئات الرجال كل عام بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

صادفت دودو ديوب جالسا على شرفة منزله المتواضع تحت المطر الغزير، وقد تجمعت حوله جميع النساء في عائلته.

وقال "انطلقنا دون مشاكل وتمكنا من الذهاب إلى المغرب".

"كنا على بعد 500 كيلومتر فقط من جزر الكناري عندما توقف محركنا فجأة. نفد الوقود وعلقنا في وسط المحيط ولم نستطع الاستمرار ومتابعة رحلتنا".

يقول دودو ديوب إن السلطات المغربية ألقت القبض عليهم جميعا، ونقلتهم إلى أقرب مدينة ساحلية هي نواذيبو في موريتانيا.

" دونوا أسماءنا وتقاصيلنا الشخصية ووضعونا في حافلات متجهة إلى بلدنا السنغال".

كان دودو ديوب في عداد المفقودين لمدة أسبوع، لذلك شعرت عائلته بالارتياح لمعرفة أنه ما زال على قيد الحياة.

ليس من الواضح ما إذا كان القارب الذي كان على متنه قد تم ذكره في أي بيانات أو تقارير صحفية.

في غضون ذلك، اندلع خلاف بين الحكومة السنغالية ومنظمة للاجئين تدعى، ووكينغ بوردرز "Walking Borders" حول عدد المهاجرين المحتمل أن يكونوا قد فُقدوا في البحر.

ضجة إعلامية

بدأت هيلينا مالينو مؤسسة منظمة Walking Borders حملة تحذر فيها من فقدان المهاجرين على متن القوارب في 9 يوليو.

قالت مالينو إنها اتصلت بالسلطات في السنغال وموريتانيا والمغرب وإسبانيا، وحثتها على الانضمام للبحث عن القوارب المفقودة.

أنقذت السلطات الإسبانية 86 مهاجرا من قارب انجرف قبالة جزر الكناري أثناء قيامها بمهمة بحث عن أحد القوارب الثلاثة المفقودة.

ثم أصدرت وزارة الخارجية السنغالية بيانا.

وجاء في البيان أن "عمليات التفتيش التي تم إجراؤها تظهر أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة"، مضيفة أنه تم إنقاذ 260 من مواطنيها في المياه الإقليمية المغربية بين 28 يونيو و 9 يوليو.

وأصدرت منظمة Walking Borders بعد ذلك بيانا آخر، قالت فيه إنها تمكنت من التحقق من أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين ذكرتهم الحكومة السنغالية كانوا على متن قوارب أخرى "غادرت أيضا الساحل السنغالي ولكن ليس القوارب التي تقل 300 شخص على متنها".

في 13 يوليو، رسا قارب آخر على سواحل جزر الكناري على متنه 41 مهاجرا أبحروا من السنغال.