روسيا تشن ضربات على أوكرانيا ردا على هجوم جسر القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها شنت ليل أمس الاثنين هجمات على مدينتين ساحليتين بأوكرانيا فيما وصفته بأنه "هجوم انتقامي كبير"، وذلك عقب يوم من هجوم على جسر القرم الذي اتهمت موسكو كييف بالضلوع فيه.



وأوضحت الوزارة في بيان أنها شنت هجمات على منطقتي أوديسا وميكولايف، مضيفة أنها أصابت كل الأهداف، وفقا لوكالة رويترز.



في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين إن حركة المرور عادت جزئيا على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين بعد ما وصفته روسيا بأنه "هجوم إرهابي" أوكراني ألحق أضرارا بالجسر.



وذكر خوسنولين أن المسار للمركبات المتجهة من بلدة تامان في جنوب روسيا إلى كيرتش في شبه جزيرة القرم.



وكتب خوسنولين، على قناته الرسمية على تطبيق "تيليجرام "عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على المسار أقصى اليمين".