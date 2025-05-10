شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة عدة منازل واعتقال نحو 8 فلسطينيين بينهم سيدة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة، واعتقلت زوجة الأسير بدر عرموش، بعد مداهمة منزلها.

وأشارت المصادر، إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق واعتقل الأسير عرموش من منزله قبل عدة أيام.

وفي الخليل جنوبي الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية، 5 فلسطينيين من المنطقة الجنوبية من المدينة، وبلدة الشيوخ شمالا.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 مواطنين خلال اقتحامها المنطقة الجنوبية من المدينة وهم: مهند عادل أبو داوود، وبشار زكريا أبو داوود، والشقيقين لؤي، ومحمود نضال أبو حسين، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت الشاب علاء أحمد حلايقة، من بلدة الشيوخ شمال الخليل، وفق الوكالة.

وفي نابلس شمالي الضفة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشابين عماد الأغبر ويزيد طبيلة بعد مداهمة منزليهما بالمدينة، حسب الوكالة الفلسطينية.

وتعتقل إسرائيل، في سجونها نحو 9 آلاف و900 فلسطيني، بينهم قرابة 400 طفل و29 أسيرة، وفق معطيات رسمية فلسطينية، لا تشمل آلاف حالات "الإخفاء القسري" لمعتقلين من قطاع غزة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون، اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وتواصل إسرائيل، حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.