وزير الزراعة البولندي: روسيا تستخدم الحبوب سلاحا

قال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تستخدم الحبوب سلاحا، وذلك تعليقا على انهيار الاتفاق الذي استمر عاما وتوسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وحث تيلوس، في تصريحات لوكالة أنباء "رويترز"، الاتحاد الأوروبي على المساهمة في تحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل الحبوب إذ من المقرر أن يبدأ تدفق المزيد من الحبوب الأوكرانية عبر الحدود بعد الحصاد.

ووقعت روسيا وأوكرانيا، في يوليو من العام الماضي، على اتفاقية الحبوب برعاية أممية ووساطة تركية لضمان شحن الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود بسبب الحرب.

وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن روسيا علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وكان الاتفاق يهدف إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير الآمن أمام حبوب أوكرانيا، وقد يكون للقرار الروسي عواقب على أجزاء كبيرة من العالم.