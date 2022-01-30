قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الثلاثاء يشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن موجة الارتفاع تضرب معظم محافظات الجمهورية؛ تأثرا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ومن ثم ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضحت أنّ البلاد تتأثر أيضا بامتداد منخفض الهند الموسمي، المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، تُحمَّل بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة في الجو بشكل كبير.



ولفتت إلى أنّ درجات الحرارة المُسجلة حاليا أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بما يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات.



ونوهت بأن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 38 درجة مئوية، في حين تُسجل على محافظات الصعيد بين 44 و45 درجة مئوية، وهي الدرجة المُسجلة في الظل، بحيث تكون المحسوسة أكثر بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات.



وأكّدت أن الطقس نهارا سيكون شديد الحرارة رطبا على معظم أنحاء الجمهورية، مع تسجيل زيادة ملحوظة في فترات سطوع أشعة الشمس.



وأفادت بأن فترات الليل تُسجل انخفاضا في درجات الحرارة، ويكون ذلك محسوسا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.