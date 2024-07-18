 الدفاعات الجوية الروسية تسقط 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 9:18 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 9:18 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، وطائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك، وتدمير 10 زوارق مسيرة في البحر الأسود.

وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت: "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطعة بريانسك".

كما أعلنت الوزارة أن الأسلحة النارية المناوبة في البحر الأسود دمرت 10 زوارق مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.

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