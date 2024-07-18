فون دير لاين: زيارة رئيس الوزراء المجري لموسكو لم تكن أكثر من مهمة استرضاء

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة ألقتها اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو، "لم تكن أكثر من مهمة استرضاء".

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا: "قبل أسبوعين، ذهب رئيس وزراء في الاتحاد الأوروبي إلى موسكو. ولم تكن ما تسمى بمهمة السلام هذه سوى مهمة استرضاء".

والتقى أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار ما أسماه أوربان بـ"مهمة سلام" لإيجاد سبيل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين: "بعد يومين فقط، وجهت طائرات بوتين صواريخها صوب مستشفى للأطفال وجناح للولادة في كييف... لم تكن تلك الضربة خطأ. لقد كانت رسالة مخيفة من جانب الكرملين إلينا جميعا".

وأضافت: "يجب أن يكون جوابنا واضحا تماما: لا أحد يريد السلام أكثر من شعب أوكرانيا. سلام عادل ودائم لدولة حرة ومستقلة".