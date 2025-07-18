ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وزيادة الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الخميس في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع الطلب على الوقود خلال فصل الصيف.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 16ر1 دولار إلى 54ر67 دولار للبرميل تسليم أغسطس وارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 80ر0 دولار إلى 32ر69 دولار للبرميل تسليم سبتمبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاقيات تجارية مواتية مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين عبر الضغط عليهم بالرسوم الجمركية، وإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة خلال الأيام القليلة الماضية على القوى الاقتصادية الكبرى.

في حين تنفست الأسواق الصعداء بعد انتهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني في 24 يونيو الماضي، أدت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المتمردة في البحر الأحمر الأسبوع الماضي على ناقلتي بضائع إلى توترات جديدة ومتصاعدة في الشرق الأوسط. وحتى الآن، امتنعت الولايات المتحدة والغرب عن أي هجمات مضادة عنيفة، وبالتالي لا يزال الوضع هادئًا بشكل عام.

كما استهدف هجوم بطائرة مُسيّرة على كردستان شركة نفط وغاز تديرها شركة نرويجية في منطقة طاوكي التابعة لإدارة زاخو شمال العراق، مما أدى إلى توقف الإنتاج. وتشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة المُسيّرة قادمة من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من إيران.

في الأسبوع الماضي، صرّحت وكالة الطاقة الدولية بأن زيادات الإنتاج لم تُؤدِّ إلى ارتفاع المخزونات، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على النفط بسبب ذروة موسم الاستهلاك الصيفي.

كما ارتفع إنتاج الصين من النفط الخام في يونيو بنسبة 5ر8% سنويا. كما ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 8ر9 مليون برميل يوميا في المتوسط. كما ارتفع الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، تراجعا بأكثر من المتوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز الحالي بواقع 9ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون توقعوا تراجعا بمقدار 8ر1 برميل، بعد ارتفاعه بواقع 1ر7 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفي ظل الارتفاع غير المتوقع، أصبح المخزون 2ر422 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 8% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.