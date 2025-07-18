تين هاج يغلق الباب أمام انضمام أنتوني إلى ليفركوزن

نفى إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لفريق باير ليفركوزن، الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقال الجناح البرازيلي أنتوني إلى النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، أوضح تين هاج قائلاً: "أنتوني لاعب موهوب ويمتلك العديد من الصفات، عملت معه في أياكس ومانشستر يونايتد، وكان بمثابة ابن لي، ولا يزال كذلك، لكننا في ليفركوزن لسنا مهتمين به في الوقت الحالي، المستقبل سيحدد ما سيحدث".

وأنهت تصريحات تين هاج الشائعات حول احتمال لم شمل المدرب الهولندي مع اللاعب الذي دربه سابقًا في أياكس ومانشستر يونايتد.