الصين تتهم وكالات استخبارات أجنبية بمحاولة تهريب معادنها النادرة للخارج

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قالت وزارة الأمن العام الصينية إن وكالات استخبارات أجنبية تحاول تهريب معادن نادرة قيمة إلى خارج البلاد.

وذكرت وكالة الاستخبارات الصينية اليوم الجمعة أن عملاء أجانب يتعاونون مع "خارجين عن القانون" داخل الصين منذ سنوات لسرقة مواد خام أولية مهمة في الصناعة والإلكترونيات الحديثة.

وأوضحت الوكالة أنها اكتشفت طرودا تم تصنيفها خطأ باعتبارها "غير صينية الأصل" وطرود أخرى تم تسجيل محتوياتها بشكل خاطئ.

ويبدو أن الوكالات الأجنبية كانت توجه المتعاونين معها في الصين إلى تسجيل محتويات الطرود التي تحتوي على معادن نادرة باعتبارها أنواع من "الشحوم" أو منتجات أخرى تقليدية بغرض التحايل على قيود التصدير.

وأضافت الصين أن تلك المعادن كان يتم إخفاؤها في منتجات أخرى مثل الدمى البلاستيكية أو زجاجات المياه.