المستشار الألمان: لو كنت بريطانيا لصوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه لو كان بريطانيا، لكان صوت ضد انسحاب المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولكن "يجب أن نقبل" أن بريطانيا لم تعد جزءا من التكتل.

ووقع ميرتس معاهدة مع المملكة المتحدة أمس الخميس، من أجل "تعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) .

وقال إن أحد أسباب الاتفاق هو "أننا بحاجة لشيء كمعاهدة مثل هذه لتعاوننا" عقب بريكست.

وجرى توقيع المعاهدة المعروفة باسم كنسينجتون، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في متحف "فيكتوريا أند ألبرت " بلندن ووقع عليه أيضا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الألماني يوهان فاديفول.

وردا على سؤال عما إذا كان يفتقد بريطانيا في خضم مواجهة الاتحاد الأوروبي مسألة الرسوم الجمركية، قال ميرتس لبرنامج "توداي" المذاع عبر محطة راديو بي بي سي 4: "نعم أفتقدها. لقد كنا متشابهين في التفكير بشأن العديد من المسائل السياسية، ولو كنت بريطانيا، مواطنا بريطانيا، لصوتت لصالح البقاء".