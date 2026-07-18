 النرويج : حريق هائل يدمر 100 منزل ويجبر مئات الأشخاص على الإخلاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النرويج : حريق هائل يدمر 100 منزل ويجبر مئات الأشخاص على الإخلاء

درامن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 18 يوليه 2026 - 3:01 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2026 - 3:02 م

دمر حريق كبير في جنوب النرويج أكثر من 100 منزل أمس الجمعة، وأجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة، حسبما أفادت الشرطة النرويجية وهيئة الإذاعة العامة في البلاد اليوم السبت.

وقالت الشرطة اليوم السبت، إن الحريق بدأ في أحد المنازل في مدينة درامن حوالي الساعة 03:30 بعد ظهر أمس الجمعة، ثم انتشر في المنطقة وإلى الغابات القريبة.

وواصل رجال الإطفاء جهودهم صباح اليوم السبت، في محاولة للسيطرة على الحريق.

وقالت هيئة الإذاعة النرويجية إن مئات الأشخاص توجهوا إلى مركز إجلاء.

وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا بين السكان، كما لم يتضح على الفور سبب الحريق.

وتقع درامن على مسافة حوالي 34 كيلومتراً (21 ميلاً) جنوب غرب أوسلو.

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