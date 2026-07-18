إنقاذ 37 مهاجرا وانتشال جثة وفقدان العشرات قبالة سواحل موريتانيا

أعلنت قوات خفر السواحل الموريتانية، السبت، إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي وانتشال جثة واحدة لأشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 120 آخرين في عداد المفقودين إثر تعطل قاربهم قبل 25 يوما في مياه المحيط الأطلسي.

وقالت قوات خفر السواحل، في بيان، إن دورية بحرية تابعة لها "تمكنت مساء الجمعة من العثور على قارب يقل مهاجرين في وضعية تنذر بالغرق الوشيك داخل المياه الإقليمية للبلاد".

وأوضح البيان أن عملية التدخل "أسفرت عن إنقاذ 37 شخصا وانتشال جثة واحدة، قبل أن يغرق القارب".

ويحمل الناجون، بحسب البيان، جنسيات إفريقية مختلفة، وهم "22 من السنغال، و7 من غامبيا، و8 من غينيا كوناكري، بينهم امرأة".

ونقل البيان عن الناجين إفادتهم بأن القارب "انطلق من مدينة بانجول في غامبيا، وعلى متنه نحو 160 شخصا، في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية، قبل أن يتعرض لعطل وينفد وقوده بالكامل".

وبحسب إفادات المهاجرين، "أدى العطل إلى انجراف القارب جنوبا عبر المياه الدولية لنحو 25 يوما، قبل دخوله المياه الموريتانية".

وأشاروا إلى أنهم "عاشوا ظروفا إنسانية قاسية إثر نفاد مخزونات المياه والغذاء بعد نحو 10 أيام من بدء الانجراف، ما اضطرهم إلى شرب مياه البحر للبقاء على قيد الحياة".

وأكدت قوات خفر السواحل الموريتانية "استمرار عمليات البحث لتقصي أثر بقية ركاب القارب المفقودين".

وعقب عملية الإنقاذ، "جرى نقل الناجين إلى مدينة نواذيبو (شمال غرب)، حيث نُقل 7 أشخاص، بينهم امرأتان وقاصران، على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وتعد موريتانيا إحدى أبرز محطات العبور التي يسلكها المهاجرون غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في محاولاتهم المحفوفة بالمخاطر للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية بحثا عن فرص لحياة أفضل في أوروبا.