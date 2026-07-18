الهند: إطلاق سكاي روت صاروخها المداري الأول علامة فارقة في تاريخ البلاد

أصبحت شركة سكاي روت إيروسبيس الهندية الناشئة في مجال الفضاء، اليوم السبت، أول شركة من القطاع الخاص في الهند تطلق صاروخا مداريا، وهي خطوة رئيسية في طموح البلاد لتصبح قوة فضائية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن صاروخ الشركة الناشئة "فيكرام-1" انطلق من مركز ساتيش دهاوان الفضائي في سريهاريكوتا الساعة 12:05 ظهرا بتوقيت الهند، ووصل إلى مداره المخطط له على ارتفاع 450 كيلومترا (280 ميلا) بعد 15 دقيقة، ناشرا بنجاح جميع حمولاته الأربع.

ويمثل الإطلاق المداري لشركة سكاي روت أكبر إنجاز لشركة من القطاع الخاص في هذا المجال منذ أن سمحت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للشركات ببناء وإطلاق الصواريخ منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال باوان جوينكا، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني الهندي لتطوير الفضاء "إن-سبيس"، وهي هيئة حكومية تعزز مشاركة القطاع الخاص في الفضاء: "يشرفني أن أعلن رسميا أن أول عملية إطلاق هندية من القطاع الخاص قد اكتملت بنجاح".

وتأسس المركز الوطني الهندي لتطوير الفضاء "إن-سبيس" في يونيو 2020 ليكون بمثابة النافذة الواحدة لتمكين الشركات الخاصة والكيانات غير الحكومية من الاستثمار والابتكار والمشاركة في قطاع الفضاء وإدارة عملياته في الهند.