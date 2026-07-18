باكستان تمدد غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية حتى 24 أغسطس

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أعلنت هيئة مطارات باكستان، اليوم السبت، أن باكستان مددت حظرها على استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى 24 أغسطس 2026.

وأصدرت الهيئة، إشعارا جديدا للطيارين بشأن توجيهات الحكومة والذي يمدد القيود المفروضة منذ 23 أبريل 2025. وينطبق الحظر على جميع الطائرات المسجلة في الهند وشركات الطيران الهندية والطائرات المستأجرة من قبل شركات هندية، حسب شبكة جيو نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وكان من المقرر أن تنقضي مدة القيود بشأن استخدام الطائرات الهندية للمجال الجوي الباكستاني في الساعة الرابعة و59 دقيقة صباح يوم 24 يوليو.