كوريا الجنوبية: اندلاع حريق في مركز لوجستي

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اندلع حريق في مركز لوجستي تابع لشركة كوبانج، عملاق تجارة التجزئة، في الجزء الغربي لمدينة إنشيون الساحلية الواقعة شمال غرب كوريا الجنوبية، اليوم السبت، دون وقوع إصابات، حسبما أفادت السلطات.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، تلقت السلطات بلاغا يفيد بأن حريقا اندلع في الطابق السادس من المنشأة في الساعة 6:54 صباحا.

وقال مسئولون إنه تم إجلاء 121 شخصا، من بينهم عمال بقطاع اللوجستيات من داخل المبنى.

أعلنت السلطات عن إرسال 219 فرداً و79 قطعة من المعدات إلى موقع الحريق لإخماده.

وقالت فرق الإطفاء إن احتمال امتداد الحريق ضئيل، لكن السيطرة عليه قد تستغرق وقتا نظرا لوجود العديد من المواد القابلة للاشتعال داخل المركز اللوجستي.

وذكرت فرق الإطفاء أنها تعتزم فتح تحقيق في السبب الدقيق للحريق بمجرد إطفاء الحريق.

وأمر الرئيس لي جاي ميونج السلطات ببذل قصارى جهدها لإطفاء الحريق وتقليل الأضرار.

كما دعا رئيس الوزراء هان سيونج سوك إلى اتخاذ إجراءات سلامة شاملة للسكان القريبين ورجال الإطفاء المشاركين في إطفاء الحريق.