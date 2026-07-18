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حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، على حضور عقد قران مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، صورة تجمعه مع مصطفى شوبير وزوجته من حفل عقد قران نجم الأهلي والمنتخب الوطني.

ويقضي محمد صلاح عطلته الصيفية في مصر رفقة أسرته، عقب عودته من المشاركة في كأس العالم 2026.

ويأتي احتفال صلاح بعقد قران مصطفى شوبير بالتزامن مع الأنباء التي ترددت بقوة بشأن وجود مفاوضات وعرض من نادي بشكتاش التركي للتعاقد معه، على الرغم من نفي رامي عباس، وكيل صلاح، لتلك الأنباء.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر إلى تأهل تاريخي لثمن نهائي المونديال، قبل أن يودع الفراعنة البطولة بعد خسارة دراماتيكية أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.