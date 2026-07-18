وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، واحتواء التوتر، وتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، مشيرًا إلى اعتراضها والتعامل معها.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الكويتي، أضاف المتحدث في بيان، اليوم السبت، أن «العدوان الإيراني الآثم استمر في استهداف عدد من المنشآت العسكرية والأمنية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية والمدنية في البلاد، حيث طالت الاعتداءات منشآت تابعة لقطاعي النفط والكهرباء والماء، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والمنشآت».

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت أعمال المكافحة والإصلاح، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من رجال قوة الإطفاء العام، وعدد من العاملين في القطاع النفطي أثناء مباشرتهم أعمالهم، حيث يتلقون الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

ونوه أن عمليات اعتراض الهجمات المعادية نتج عنها سقوط شظايا في عدد من المواقع والمناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها، وبأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي البلاد صباح اليوم، وطال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في دولة الكويت.

وأكدت في بيان، اليوم السبت، أن تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية يكشف عن نهجٍ عدوانيٍّ ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، ويعرّض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وحمّلت الوزارة إيران كامل المسئولية عن هذا العدوان الغاشم وتداعياته، مطالبةً إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها.

وشددت على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادًا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، أنه قصف أهدافًا عسكرية في الكويت والأردن، ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.