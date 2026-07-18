أرقام استثنائية تفسر تمسك تشيلسي بضم مورجان روجرز

كشفت الإحصائيات الخاصة بالإنجليزي مورجان روجرز، لاعب أستون فيلا، الأسباب التي دفعت تشيلسي للتحرك بقوة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات، كان روجرز واحدًا من لاعبين إنجليزيين فقط نجحا في تسجيل وصناعة 10 أهداف أو أكثر مع فريقه في جميع البطولات خلال الموسم الماضي.

وقدم اللاعب موسمًا مميزًا بقميص أستون فيلا، بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية الإنجليزية في الدوري الممتاز، بجانب جارود بوين لاعب وست هام.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت توصل تشيلسي لاتفاق مع أستون فيلا لضم روجرز مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، في صفقة ضخمة تعكس ثقة إدارة "البلوز" في قدراته.

كما أوضح موقع "ذا أثليتيك" أن النادي اللندني أنهى اتفاقه مع اللاعب حول البنود الشخصية، بعقد يمتد حتى عام 2032 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ويأتي انتقال روجرز بعد ارتباط اسمه في وقت سابق بالانضمام إلى أرسنال، قبل أن يحسم تشيلسي المنافسة للحصول على خدمات اللاعب الذي يرتبط بعقد مع أستون فيلا حتى صيف 2031.