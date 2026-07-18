توخيل يسخر من ترامب بعد انتقاد أسلوبه التكتيكي أمام الأرجنتين

رد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بسخرية على الانتقادات التي وجهها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن أسلوبه التكتيكي، في مباراة الأرجنتين، بنصف نهائي كأس العالم 2026.

وكان ترامب قد انتقد طريقة توخيل في مباراة نصف النهائي أمام الأرجنتين، معتبرًا أن إشراك هاري كين في دور دفاعي كان أحد أسباب هزيمة إنجلترا بهدفين مقابل هدف، وخروجها من البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة تحديد المركز الثالث، سأل أحد الصحفيين توخيل عن تعليقات ترامب وانتقاداته، ليرد المدرب الألماني قائلًا: "هل تستخدم دونالد ترامب كشاهد؟"، في إشارة ساخرة إلى قيمة تلك الانتقادات.

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بالندم تجاه قراراته الفنية، أكد توخيل أنه لا يأسف على أي من الخيارات التي اتخذها خلال المباراة، مشيرًا إلى أنه تصرف وفقًا لخبرته وحدسه من أجل مساعدة الفريق على تحقيق النتيجة المطلوبة.

وقال: "إذا كان السؤال هو ما إذا كنت أندم على قراراتي، فالإجابة هي لا.. شعرت بأن الفريق أصبح سلبيًا للغاية، لذلك اتخذت عدة قرارات اعتمادًا على غريزتي وخبرتي وروحي التنافسية، وكان هدفي مساعدة الفريق وتحقيق الفوز".

وأضاف المدرب الألماني: "كنت سأندم لو لم أحاول مساعدة الفريق أو لو لم نتفاعل مع مجريات المباراة، لكنني لا أندم على القرارات نفسها".

كما رفض توخيل التعليق على الانتقادات التي وصفت تغييراته بأنها "جبانة"، مؤكدًا أنه لا يهتم بما يقال خارج الفريق، وقال: "أنا لا أقرأ عبارات الإشادة، ولا أؤمن بمثل هذه التعليقات، وإذا فزنا في مباراة الغد، فسنحقق أفضل نتيجة لإنجلترا في كأس العالم منذ 60 عامًا، وهذه هي النظرة التي أتمسك بها".