ورشة للفنون التشكيلية على شاطئ البحر بثقافة جنوب سيناء

وعقد بيت ثقافة أبورديس بشاطئ البحر، ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "فن الماسكات"، بمشاركة عدد من الأطفال الموهوبين لتصميم ماسكات للوجه، باستخدام الورق الكانسون والكرتون والشمع، بهدف تنمية المهارات الفنية والترفيه على الأطفال، خاصة فى إجازة الصيف، جاء ذلك ضمن ضمن برنامج "صيف بلدنا" التى تطلقه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة جنوب سيناء.

كما نظمت مديرية الثقافة فى ساحة العلم بمدينة الطور، ورشة لإعادة التدوير باستخدام خامات مستهلكة من البلاستيك، بالإضافة إلى ورق الفوم جليتر، لتدويرها وتصنيع منتجات بسيطة مثل حاملات الأدوات، والتي تستخدم في المنزل.