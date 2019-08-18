 أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في حقل الشيبة البترولي - بوابة الشروق
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أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في حقل الشيبة البترولي

حق الشيبة النفطي
حق الشيبة النفطي
واس
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:10 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:10 ص

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس في إحدى الوحدات بحقل الشيبة البترولي عبر الطائرات المسيرة المفخخة.

وأكدت أفغانستان عن إدانتها لكل الأعمال التخريبية والإرهابية، وتضامنها التام مع المملكة في الوقوف بحزم ضد ما يمس أمنها واستقرارها ويستهدف منشآتها الحيوية المدنية.

وأوضحت أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية ما هي إلا امتداد للاستهداف المتواصل لإمدادات الطاقة في العالم بشكل عام وفي المنطقة على وجه الخصوص، وهذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الجبانة تتطلّب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوقف ومنع هذه الاعتداءات على إمدادات الطاقة حفظاً للاقتصاد العالمي.

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