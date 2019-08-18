يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وشهدت درجات الحرارة انخفاضًا بمعدل درجتين عن طقس أمس السبت.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 23 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 31

بلطيم 24 31

مطروح 25 30

السلوم 23 30

سيوة 24 37

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 35

نخل 20 33

نويبع 28 33

طابا 26 34

كاترين 18 31

الطور 27 37

شرم الشيخ 32 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 30 35

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 36

أسيوط 25 38

سوهاج 28 39

قنا 27 38

الأقصر 28 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 29 42

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 27 38

أبو رماد 27 36

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 35