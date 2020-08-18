منظمة أوروبية: ارتفاع أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط بصورة حادة

قالت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، اليوم الثلاثاء، إن الهجرة البحرية في وسط البحر الأبيض المتوسط ارتفعت بصورة حادة الشهر الماضي، مدفوعة جزئيًا بالنزوح الجماعي من تونس.

وقالت فرونتكس إن 4650 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا ومالطا الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في يونيو، ويرجع جزء كبير من ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين المغادرين من تونس.

وزار مسئولون إيطاليون ومن الاتحاد الأوروبي تونس العاصمة، أمس الاثنين، لتقديم الدعم المالي مقابل فرض السلطات التونسية المزيد من الضوابط الحدودية الصارمة.

وأضافت فرونتكس أن هناك 8650 شخصًا عبروا الحدود بصورة غير قانونية في يوليو بوجه عام، بزيادة تقارب الثلث عن الأعداد المسجلة في يونيو، مع احتساب الوافدين عن طريق البحر أيضًا في إسبانيا واليونان وبلغاريا ومن قدموا من غربي البلقان.

ومع ذلك، لا تزال الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2020 منخفضة عن مستويات عام 2019، بسبب قيود السفر المفروضة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.