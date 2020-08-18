قال صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، إن وحدة الرصد الاجتماعي في الخط رصدت مقطع فيديو لفتاة ترقص في أحد حفلات الزفاف وهي معلقة من شعرها، مشيرًا إلى أنه بتتبع الفيديو ومصدره، تبين أن الفتاة تعمل بفرقة شعبية في محافظة الدقهلية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن الفتاة تقدم فقرة الرقص وهي معلقة من شعرها في المناسبات، موضحًا أن تقديم الفتاة لمثل تلك الفقرة، باعتبارها طفلة، يعد انتهاكًا للمادة 80 من الدستور، والتي تنص على حماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال، أي ما يعني أن هذا الفعل يعد جريمة استغلال تجاري.

وذكر أنه يتم تتبع مصدر الفيديو وملابسات الواقعة، بالتنسيق مع النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أنها طفلة تحت 18 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تابعة لفرقة شعبية ترقص وهي معلقة من شعرها في الهواء في أحد حفلات الزفاف، وترقص أعلى المعازيم.