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الإمارات تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الامارات - ارشيفية
الامارات - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 6:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 6:59 م
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 64 ألفًا و906 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، كشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 366.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 115 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 57 ألفًا و909.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 770 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون إصابة.

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