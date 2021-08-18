ارتفاع الفائض التجاري لليابان خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء تحقيق اليابان فائضا في ميزان تجارة السلع خلال يوليو الماضي قدره 441 مليار ين (02ر4 مليار دولار)، مقابل 384 مليار ين خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع الفائض التجاري إلى 3ر202 مليار ين خلال الشهر الماضي مقابل2ر383 مليار ين خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 37% سنويا إلى 356ر7 تريليون ين وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى نمو الصادرات بنسبة 39%، كما يقل المعدل عن الشهر السابق الذي سجل زيادة في الصادرات بنسبة 48%.

في المقابل زادت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر28% سنويا إلى 915ر6 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 1ر35% بعد زيادتها بنسبة 7ر32% خلال حزيران/يونيو الماضي.