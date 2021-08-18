52509 طلاب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في خامس أيام امتحانات الدور الثاني

أدى 52509 طلاب وطالبات امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020-2021، في خامس أيام الامتحانات، داخل 436 لجنة وذلك في 95 مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وأشار إلى تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلق أية ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.